Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Colorado eyaletinin Colarado Springs bölgesinde görev yapan Türk asıllı polis memuru Cem Düzel silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Silah sesleri ihbarı üzerine ABD olimpiyat idman merkezi yakınlarına giden iki polis memuru üzerine ateş açıldı.

Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan Düzel hastaneye kaldırıldı.

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, saldırgan saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 31 yaşındaki Karrar Noaman Al Khammasi'nin de yaralı olarak yakalandığı bildirildi.

Saldırganın "silah bulundurmak" suçundan da tutuksuz yargılanmakta olduğu öğrenildi.

Colorado Springs Polis Departmanı'nda 5 yıldır görev yaptığı öğrenilen Türk asıllı Cem Düzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.