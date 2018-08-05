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Son dakika... Maduro'ya canlı yayında suikast girişimi
05.08.2018 - 02:14 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun askeri tören sırasında yaptığı konuşma bir patlama sesi ile kesildi. Meydanda askerler de panik ile dağılırken televizyon yayını sona erdirdi. Patlamanın nedeni henüz öğrenilemedi.
Etiketler : maduro,venezuela,
574812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/574812.aspx
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