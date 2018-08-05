Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin son dönemde ekonomik ve siyası olarak atağa kalkması, ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerini korkuttu. Türkiye karşıtları, iç ve dış müdahalelerle istediğini elde edemeyince bu defa açıktan saldırıya geçti. Bundan da sonuç alamayacağını anlayan Batı, geri adım atarak Türkiye ile ilişkileri düzeltme yolunu seçti. F35 tipi savaş uçaklarını vermek istemeyen ve sınırımızın yanı başındaki PKK/YPG’yi silaha boğan ABD, son olarak Papaz Andrew Craig Brunson’un bahane ederek Adalet ve İçişleri bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı aldı. Türkiye’nin sert tavrını gören ABD, geri adım atarak ilişkilerin düzeltilmesi yolunu seçti. Singapur’da Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüşen ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo, Türkiye’nin, Washington yönetiminin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi amaçladığı bir NATO ortağı olduğunu söyledi. Dün Alanya’da konuşan Bakan Çavuşoğlu ise, Türk milletinin tehdide boyun eğmeyeceğini belirterek, “Kimse Türkiye’den baskıyla, yaptırımla netice alamaz. Fakat Singapur’daki görüşmemiz son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza yansıdı, işte böyle olması gerekir. Sorunlar diplomasi ile çözülür” dedi.



ALMANYA’DAN GERİ ADIM

Anayasa referandum ve 24 Haziran seçimleri öncesinde gurbetçilerle buluşmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a salon vermeyen Almaya da şimdi ilişkileri tamir etme peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’ya Eylül sonunda yapmayı planladığı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ilişkilerin daha da normalleşmesini istediğini belirterek, bu durumun iki ülkenin de çıkarına olduğuna işaret etti. Almanya’da yaşayan 3 milyon Türk kökenli vatandaştan dolayı ilişkilerin kendileri için hayati bir önem taşıdığını belirten Maas, Türkiye’nin de özellikle ekonomik ilişkilerden dolayı çıkarı bulunduğunu kaydetti.



HOLLANDA İLE NORMALLEŞME

Hollanda’nın ise referandum öncesi dönemin Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etmek istemesi ve sonrasında yaşanan olaylar iki ülke ilişkilerini durma noktasına getirmişti. NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok‘la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları söylemişti: Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.