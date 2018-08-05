İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan Rahmet Kapısı Mezarlığı bölgesinde, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.Görgü tanıklarından Halid Ebu Tayeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Müslüman mezarlığına zarar veren Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışan 5 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.Tayeh, gözaltına alınan 5 Filistinli gencin Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınındaki polis merkezine götürüldüğünü belirtti.
Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı
05.08.2018 - 17:31 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müslüman mezarlığına zarar veren Yahudi yerleşimcileri engellemeye çalışan 5 Filistinli gözaltına alındı.
Etiketler : Kudüs,filistin,dünya haberleri,
574907 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/574907.aspx
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