Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump böylece oğlunun Veselnitskaya ile görüşmesiyle ilgili en net açıklamasını yaptı.

Özel Savcı Robert Mueller, ABD istihbaratının, Ruslar'ın Trump'ın başkanlık seçimini kazanabilmesi için komplo kurduğu yönündeki bulgularını soruşturuyor.

Başkan Donald Trump, Ruslarla herhangi bir iş birliği yapılmadığını savunuyor.

Trump süren soruşturmaları "tarihteki en büyük siyasi cadı avı" diye tanımlıyor.

Rusya da Kasım 2016'da Trump'ın Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ı yendiği başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını birçok kez reddetti.

Başkan Trump ne dedi?

Aralarında Washington Post, CNN ve Associated Press Haber Ajansı'nın da bulunduğu Amerikan medyası, farklı kaynaklara dayandırarak, Başkan Trump'ın oğlunun 9 Haziran 2016'da Veselnitskaya ile yaptığı görüşme yüzünden başının yasalarla belaya girebileceğinden kaygılı olduğunu duyurdu.

Trump ise Twitter'da "Mükemmel oğlum Donald'ın Trump Tower'da yaptığı görüşmeden kaygılı olduğum sahte habercilik, tam bir hayal ürünü. Bu toplantı bir rakiple ilgili bilgi almak içindi, tamamen yasaldı ve siyasette sürekli yapılan bir şeydi ve bir yere de varmadı. Görüşmeden bilgim yoktu!" dedi.

Bu tweet neden önemli?

Trump'ın son tweeti, Trump cephesinden daha önce yapılan açıklamalarla çelişiyor.

Görüşme New York Times gazetesi tarafından ilk haber yapıldığında, Donald Trump Jr, Veselnitskaya ile yaptığı görüşmede çoğunlukla askıya alınan Amerikalılar'ın Rus çocuklarını evlat edinme programını görüştüklerini söylemişti.

Ancak Trump Jr daha sonra, Clinton'a zarar verebilecek bilgiler önerildiği için görüşmeyi kabul ettiğini belirtmişti.

ABD medyası daha sonra, Başkan Trump'ın oğlunun görüşmeyle yaptığı ilk açıklamada rol oynadığını bildirmişti.

Bu da başta Trump'ın ekibi tarafından reddedildi ve daha sonra avukatları Başkan'ın, oğlunun açıklamasını dikte ettiğini doğruladı.

ABD'li yorumcular Trump'ın, görüşmenin Clinton hakkında bilgi toplamak için yapıldığını kabul etmesinin, daha önceki açıklamanın aldatıcı olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Trump Tower'daki görüşme neden tartışmalı?

ABD'li politikacıların, seçim kampanyaları sırasında rakipleri hakkında araştırma yapmaları sık görülen bir durum.

Ancak hukuk uzmanları, Trump Jr'nin yabancı bir hükûmet ya da şahıstan harhangi bi değer arz eden bir şey almasını yasaklayan seçim kampanyası finanse etme yasalarını çiğnemiş olabileceğini söylüyor.

Trump Jr'ın Clinton hakkındaki bilgi önerisine hevesle cevap vermesi de komplo yasalarını çiğnemiş olması anlamına gelebilir.

Trump'ın ekibi, Trump Jr'ın nihayetinde toplantıda Clinton hakkında herhangi bir zarar verici bilgi almadığını iddia ediyor.

Trump'ın avukatlarından Jay Sekulow, görüşmeyle herhangi bir yasanın ihlal edilmediğini savundu.

ABC News'a konuşan Sekulow "Soru hangi yasanın, mevzuatın ya da kuralın ihlal edildiği? Hiç kimse bunu göstermedi" dedi. (BBC Türkçe)