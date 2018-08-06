Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın sanayi şehri Bologna büyük bir patlamayla sarsıldı. Bologna Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Ölü veya yaralı olduğu hakkında herhangi bir bilgi yok. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

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