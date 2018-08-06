ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey  yetkililer, Trump'ın İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin  ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması hakkında basına bilgi verdi.

Yaptırımlar hakkında "Bu yaptırımların finansal anlamda İran  ekonomisine çok önemli bir etkisi olacağı noktasında hiçbir şüphe yok."  değerlendirmesinde bulunan yetkililer, yaptırımların ABD yerel saatiyle bugün  gece yarısı itibarıyla devreye gireceğini kaydetti.

Yetkililer, yaptırımların ABD doları, altın, değerli maden, çelik,  kömür ve otomobil endüstrisini hedef aldığını belirtti.

Yaptırımların amacının İran'da herhangi bir yönetim değişikliğine  gitmek olmadığını savunan yetkililer, "İran'ın tavırlarını değiştirmesini  bekliyoruz, hedefimiz rejim değişikliği değil." dedi.

ABD'nin İran'a karşı uygulayacağı yaptırımlarla ilgili "küresel bir  koalisyon kuramadığı" yönündeki eleştirelere karşı ise yetkililer, şu cevabı  verdi:

"İran'ın habis tavırlarına karşı küresel bir koalisyon kurmaya  çalışıyoruz. Şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki, bu konuya ilişkin Başkanlık  kararnamesini sert bir şekilde uygulayacağız ve diğer yetkileri kullanacağız.  Diğer ülkelerle de bunu yapmaları için konuşuyoruz fakat kimsenin bir şüphesi  olmasın ki bu yetkilerimizi kullanacağız."

Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin  ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması 7 Ağustos Salı günü TSİ  07.00'de devreye giriyor.

Yaptırımlar, ABD'nin tek taraflı kararlarına uymayarak İran ile  ticaretini sürdüren diğer ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanacağı için söz  konusu ambargolardan üçüncü ülkeler de etkilenebilecek. Buna rağmen ABD Hazine  Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) yaptırımlar nedeniyle  ülkelerin uğrayacağı zararların tazmin edilmeyeceğini açıkladı.