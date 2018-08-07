ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Batı  Hollywood Belediyesi, Başkan Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı (Walk of Fame)  olarak bilinen caddedeki yıldızının kaldırılmasını istedi. 

Belediye meclisinde oy birliği ile alınan kararda, Trump'ın "kadınlara  yönelik rahatsız edici davranışları ve diğer eylemleri" gerekçe olarak  gösterilerek, Hollywood Ticaret Odası ile Los Angeles'dan Trump'ın yıldızının  kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Ticaret Odası Başkanı Leron Gubler, Los Angeles Times gazetesine  yaptığı açıklamada, Şöhretler Kaldırımı'na eklenen yıldızların "tarihi bir parça"  haline geldiğini, bu nedenle daha önce hiç kimsenin yıldızının kaldırılmadığını  belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı, 2007  yılında "Çırak" adlı TV programındaki başarısı ve Kainat Güzellik Yarışmaları'na  yaptığı katkılardan dolayı konulmuştu.

Trump'ın yıldızı, ABD Başkan adayı olduktan sonra birçok defa  saldırıya uğradı. En son geçen ay Austin Mikel Clay adlı bir kişi kazmayla  kaldırımdaki yıldıza zarar vermiş, tutuklandıktan sonra kefaletle serbest  bırakılmıştı.

Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 600'den fazla ünlünün  yıldızı bulunuyor.