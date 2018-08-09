İç savaş ülkesi Yemen'in Saada şehrinden hava saldırısı haberleri geliyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği bombardımanda, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölenlerin çoğunun 10 yaşından küçük çocuklar olduğunu bildirdi.
Reuters haber ajansı, saldırıda bir otobüsün hedef olduğunu duyurdu.
Koalisyon güçleri, saldırının Suudi Arabistan'a füze ateşlenmesi üzerine gerçekleştiğini açıkladı.
Yemen'de, İran'ın desteklediği Husilerle Suudi Arabistan'ın desteğini alan merkezi güçler üç yılı aşkın süredir savaşıyor.