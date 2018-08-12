Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu binasına dün gece  molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen kişi, Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, saldırıya ilişkin AA  muhabirine yaptığı açıklamada, olayın dün akşam yerel saatle 22.10'da  gerçekleştiğini ve saldırganın polis tarafından başkonsolosluğa 1 kilometre  mesafede gözaltına alındığını söyledi.

ABD ve Rusya temsilcilikleri arasında bulunan Türk Başkonsolosluğuna  yönelik saldırının 34 yaşında bir Hollandalı tarafından gerçekleştirildiğini  belirten Orkun, şunları kaydetti:

"Saldırgan, üç ayrı el yapımı patlayıcı atmış. Güvenlik kameramızın  kaydettiği görüntüye göre ilk attığı patlayıcı, alev topu şeklinde bahçeye  düşmüş. İkinciyi ana giriş kapımızın yanındaki cama atmış. Allah'tan molotof  kokteyli kırılmış, ancak alev almamış, alev alsa çok ciddi zarar verebilirdi.  Üçüncü patlayıcı düzeneğini ise büyük teneke kutuları birbirine bağlayarak yapmış. Bu da tam olarak alev almamış."

Terör örgütlerinin geçmişte Türkiye'nin dış temsilciliklerine  saldırıda bulunduğunu hatırlatan Orkun, "Bizim, diplomatlar olarak 40'tan fazla  şehidimiz var. Bu tür saldırılar bizi yıldırmak yerine birbirimize daha çok  kenetliyor.  Biz yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde  bulundu. Saldırıda, binada ufak çaplı hasar meydana geldi.