Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Avad el-Caz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Sudan  İşbirliği Yürütme Komitesi toplantısının ardından Sudan Haber Ajansına (SUNA)  yaptığı açıklamada, Türkiye ile Sudan arasında imzalanan 21 anlaşmanın yakın  zamanda uygulanacağını duyurdu.

"Türkiye ve Sudan arasında imzalanan 21 anlaşma yakın zamanda  faaliyete geçecek" diyen Caz, "İlgili bakanlıkların yürütülen çalışmaları  tamamlamasının ardından güzel işlerin olacağını düşünüyoruz." ifadelerini  kullandı.

Caz, Türkiye'nin Sudan'ın tarım, hayvancılık, petrol, altın ve diğer  madenlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, başkanlık ettiği komitenin de  Türkiye ile kamu ve özel sektör ortaklığını güçlendirmek için çalışmalar  yaptığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 200 iş adamıyla birlikte Aralık  2017'de Sudan’ı ziyaret etmiş, üç gün süren temaslar kapsamında iki ülke arasında  21 anlaşma imzalanmıştı.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ise Erdoğan'ın ziyareti sonrası  anlaşmaların takip edilmesi adına Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesinin  kurulması talimatı vermişti.