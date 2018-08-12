Yonhap ajansınca Kuzey Kore hükümetine ait internet sitesi  Uriminzokkiri’de yayınlanan açıklamaya yer verilen haberde, Güney Kore'nin,  Panmunjom Deklarasyonu çerçevesinde Koreler arası ilişkileri geliştirmek için  daha fazla çalışması gerektiği vurgulandı.

Seul hükümetinin, ABD liderliğindeki yaptırımlara "körü körüne  bağlanmasının", deklarasyona uyulmasında büyük bir engel olduğu savunulan  açıklamada, "Panmunjom Deklarasyonu'nun 27 Nisan'da kabul edilmesinden bu yana  100 günden fazla bir süre geçti ancak hiçbir meyve alınmadı ya da gelişme  kaydedilmedi. Bu, ABD'nin yaptırımlarından ve Güney'in onlara haksız katılımından  kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

Kore Merkezi Haber Ajansına bağlı  internet sitesi Uriminzokkiri'de,  "Panmunjom Deklarasyonu tek taraflı çabalarla uygulanamaz. Zaman politik kazanım  zamanı değil. Herkesin, Koreler arası ilişkileri geliştirmek adına içtenlikle  çalışması gerekiyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Kuzey Kore lideri Kim 27 Nisan'da  iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. 

İki ülke liderleri, zirve sonunda yayınladıkları ortak açıklamada,  Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin  kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda  anlaşmaya varıldığını belirtmişti. 

İki ülke, saldırmazlık taahhütlerine bağlılıklarını teyit ederek  birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarını, karşılıklı silahsızlanmayla askeri  gerilimleri sonlandırarak aralarında barışı uygulamalı tesis edeceklerini  vurgulamıştı. 

Ortak açıklamada liderler, "Güney ve Kuzey, Kore Yarımadası'nın  nükleer silahlardan tamamen arındırılması hedefini karşılıklı teyit etmektedir."  ifadelerini kullanmıştı.