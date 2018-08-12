Trump, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İşsizlik  verileri, 50 seneden olduğundan daha iyi, belki de her zamankinden. Ülkemiz hiç  olmadığı kadar hızla büyüyor ve daha da iyiye gidecek. Birçok şirket ABD'ye geri  dönüyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Arkansas eyaletinin eski Valisi Mike Huckabee ve ABD'li  Fox kanalını da etiketleyen Trump, "Maaş çekiniz büyüyor, emekli maaşınız  güçleniyor." yorumunda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'den olan Huckabee, bugün Fox kanalındaki bir  programda, kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerini Demokratların kazanması  halinde insanların primlerini ve maaşlarını kaybedeceğini öne sürerken,  Cumhuriyetçilerin seçilmesi halinde ise seçmenlerin maaşlarıyla primlerini  koruyacağını ve ABD'nin sınırlarının daha güvenli olacağını savundu.

ABD'de işsizlik oranı mayıs ayında yüzde 3,8 seviyesine gerilemişti.  Söz konusu seviye en son Nisan 2000, bundan önce ise 1969 yılında görülmüştü.

Ülkede işsizlik oranı temmuzda yüzde 3,9 olurken, bu yılın ikinci  çeyreğinde yüzde 4,1 büyüyen ABD ekonomisi son 4 yılın en iyi performansını  kaydetti.

Harley-Davidson

Trump, ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin en büyük  motorsiklet üreticilerinden olan Harley-Davidson'ın imalatının yurt dışına  taşınması durumunda müşterilerinin şirketi boykot etmeyi planladığı hakkında  değerlendirmelerde bulundu.

Plan hakkında "Harika!" ifadesini kullanan Trump, "Harley'nin  (Davidson) rakipleri dahil şirketlerin birçoğu bize doğru geliyor. ABD, yakında  eşit şartlara sahip olacak veya daha iyisine." yorumunu yaptı.

Harley-Davidson, haziranda, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye misilleme  olarak başlattığı gümrük vergileri nedeniyle ABD'deki üretiminin bir kısmını  deniz aşırı ülkelere taşıyarak bu bölgelerden Avrupa pazarına motosiklet ihraç  edeceğini duyurmuştu.