İspanya'nın kuzeybatısında bulunan Vigo'da ahşap kaldırımın çökmesi sonucu 316 kişi yaralandı. Galiçya bölgesi Sağlık Bakanı Jesus Vazquez Almuina, yaptığı  açıklamada, ahşap kaldırımın dün gece çok sayıda kişinin üzerinde bulunduğu  sırada çöktüğünü, bazı ziyaretçilerin suya düştüğünü söyledi. Yerel hükümetten yapılan açıklamada ise olayda 9'u ağır 316 kişinin  yaralandığı belirtildi.

Vigo Belediye Başkanı Abel Caballero da gazetecilere yaptığı  açıklamada, "Olaydan, 30 metre uzunluğunda ve 10 metre enindeki ahşap kaldırımın  önemli bir kısmı etkilendi." dedi.

Kimsenin sıkışıp kalmadığından emin olmak için su altı kameralarla 3  saat boyunca alanın tarandığını kaydeden Caballero, "Enkazda sıkışmış 2 kişi  vardı. İtfaiyecilerin onları çıkarması gerekiyordu ve bu hiç de kolay değildi."  ifadelerini kullandı.

Gazeteye konuşan yaralılardan biri de "Platform kırıldı ve hepimiz  düştük. İnsanlar üstüme düştü. Dışarı çıkmayı denemedim, ancak ayağım su altında  sıkışmıştı. Biri elini bana uzatmadan önce ayaklarımı serbest bırakmayı başardım  ve o da beni çekti." diye konuştu.

"Rap sanatçısı 'Zıplayın' dedi" iddiası

Belediye başkanı, 1990'larda inşa edilen gezinti yolunun çöküşüne  neyin neden olduğunu bilmediğini söylerken yerel El Faro de Vigo gazetesi ise  İspanyol rapçi Rels B'nin konserinin başlangıcında kalabalığa zıplamalarını  söylemesinin ardından olayın meydana geldiğini yazdı.

Kent kültürü ve ekstrem sporların yer aldığı ve 2001 yılından beri  devam eden O Marisquino Festivali, çok sayıda genci 300 bin nüfusluk kente  çekiyor.