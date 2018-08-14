AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, haziran ayında yayımlanan "Çin  ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, küresel ekonomideki gelişmelere  ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.  
Ülkenin Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyeliğinin üzerinden 17 yıl  geçtiği anımsatılan kitapta, bu süreçte Çin ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik  ve ticari iş birliği ilişkilerinin sürekli geliştiği belirtildi.
 
İki ülke ticaret hacminin, 21 kat artarak 21,9 milyar dolara ulaştığı,  şu an Çin'in, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğine yer  verilen kitapta, şunlar kaydedildi:
 
"Çin’'in elektro-mekanik ürünleri, yüksek teknolojili ürünleri ve  günlük tüketim malları Türkiye'deki tüketicilerin beğenisini kazanırken  Türkiye'nin madencilik ürünleri, petrokimya ürünleri ve gıda ürünleri de Çin'de  büyük rağbet görmektedir.  Proje iş birliklerimiz hızlanarak gelişmektedir. 2001  yılından itibaren Çinli firmaların Türkiye'de üstlenmiş oldukları projelerin  sözleşmelerinin toplam değeri 18.8 milyar doları bulmuş, toplam cirosu ise 13.8  milyar doları aşmıştır. Çinli firmaların ana yüklenici ve Türk firmalarının alt  yüklenici olduğu Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi 2. etabı, Aksaray'daki Tuz  Gölü Yeraltı Depolama Tesisi ve Kazan'daki Doğal Soda Külü ve Kojenerasyon  Tesisleri gibi birçok mega proje Türkiye’deki sektörlerde örnek teşkil etmiş ve  bu projeler Türkiye toplumuna geniş ölçüde yarar sağlamıştır."
 
Türk firmaları, Çin'de yaptıkları yatırımları istikrarlı bir şekilde  artırırken, Çinli firmaların da Türkiye'deki yatırımlarında önemli bir çıkış  kaydedildiğine işaret edilen kitapta, firmalar ve yatırımlarına yer verildi.
 
Kitapta, "SPIC ve AVIC International’ın 1.7 milyar dolarlık ortak  yatırım yaptıkları Emba Hunutlu Termik Santrali'nin inşaat çalışmaları yakında  başlatılacaktır. Farklı Çinli firmaların yatırım yaptıkları Türkiye’deki bazı  mega projeler hala planlama ve hazırlık aşamasındadır. Ayrıca çok sayıda Çinli  firma Türkiye’de bağlı şirket, şube veya temsilcilik ofisleri açmıştır. Bunlardan  16’sı dünyanın en büyük 500 şirketi arasında bulunmaktadır. Çinli firmaların  Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar Türkiye'ye yeni teknolojiler getirmiş, vergi  gelirleri kazandırmış ve istihdam oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.
  
Dünya ekonomisinin yeniden düzelme yolunun dönemeçli ve kıvrımlı  olduğu, tek taraflılık ve korumacılığın da boy gösterdiği bu dönemde, Çin ve  Türkiye'nin birçok ortak sınamayla karşı karşıya bulunduğuna işaret edilen  kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin  olmayacağı, piyasalarda çalkantılara yol açacağı ve dünya ekonomisinin düzelme  sürecini olumsuz yönde etkileyeceği vurgulandı.
 
KADER BİRLİĞİ VURGUSU
 
Bunun da Türkiye'nin istikrarlı gelişmesinin gerektirdiği uluslararası  ortamı bozacağına değinilen kitapta, yeni koşullarda Çin'in çok taraflı ticaret  sisteminin etkin katılımcısı, kararlı savunucusu olmakta ve sisteme önemli  katkılarda bulunmakta ısrar edeceği ifade edildi. Kitapta, özetle şunlara yer  verildi:
 
"Çin, DTÖ'nün kurallarını koruyacak, korumacılığın her çeşidine  karşı çıkacak, piyasasını etkin biçimde dışa açacak, dışa açılma derecesini  yükseltirken tüm ülkeler ile fırsat ve çıkar paylaşımında bulunacak, daha geniş,  daha güçlü ve daha yüksek düzeyli dışa açılması ile küresel ortak kalkınmayı  destekleyecek, farklı ülkelerle çıkarlarının yüksek derecede uyumlulaştığı,  karşılıklı olarak birbirlerine bağlandığı kader birliğini kuracaktır. Çin,  Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin  daha açık, daha kapsayıcı, daha paylaşımcı, daha dengeli ve ortak kazanca dayalı  bir doğrultuda gelişmesini sağlamayı, uluslararası ekonomik düzenin daha adil ve  makul bir şekilde ilerlemesini hızlandırmayı, iki ülkenin ortak gelişmesi için  uygun uluslararası bir ortamı oluşturmayı ve iki ülkenin ortak çıkarlarını korumayı  beklemektedir."