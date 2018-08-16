Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin gündemle ilgili sorularına cevap verdi. Rahip Andrew Brunson'a ilişkin Washington'dan yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, ABD veya herhangi bir ülkenin sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını değil karşı tarafın yaşadığı hayal kırıklıklarını da dikkate alması gerektiğini söyledi.

FETÖ’CÜLERİ KORUYORLAR

Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir haine destek verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu "Şimdi bakıyoruz üçüncü ülkelerdeki FETÖ'cüleri de korumaya kalkıyorlar. Darbe girişiminden bu yana bakıyoruz, o ülke kurtulmak istiyor, oradaki ABD'nin büyükelçisi o FETÖ'cülere destek çıkıyor" dedi. Suç işlediyse herkesin yargı sürecine tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin var olan bütün sıkıntalara baskı ve dayatma ile değil müzakerelerle çözmek istediğini ABD'ye ifade ettiğini aktardı.

SAYGI DUYACAKLAR

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören yasa tasarısını imzalamasına ilişkin soruyu da cevapladı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Pratikte de bunun hiçbir anlamı yok. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. İki sene boyunca uçaklar zaten orada olacak ve pilotlarımızın da orada eğitim süreci devam edecek. Yani bugün askıya alındı diye bir şey yok. Bu rapor alınıncaya kadar bunların teslimiyle ilgili kendi iç prosedürlerinden kaynaklanan kısıtlama var. ABD'ye tavsiyemiz, elinizde olan kozları Türkiye'ye veya başka bir ülkeye karşı bir silah olarak kullanmayın. Bu ABD'nin güvenliğini ve itibarını çok ciddi zedeliyor. Dönüp dolaşıp yine ABD'ye zarar verir. Hiçbir ülke bugün alternatifsiz değildir, çaresiz değildir ve her ülke onurludur. Buna da saygı duymaları gerekir.

RUSYA İLE VİZE MÜJDESİ

Çavuşoğlu, “Rusya ile iş adamlarımıza, özellikle tır ve kamyon şöförlerimize, resmî pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bayramdan sonra ortak çalışma grubumuz bir araya gelecek, bunu yürürlüğe koyacağız.Temennimiz tabii vizelerin tamamen kalkması. Yaşadığımız krizden önce böyleydi. Hatta pasaportsuz karşılıklı seyahatin görüşmelerine bile başlamıştık" dedi.

AB İLE İLİŞKİLERİMİZ ESKİ GÜNLERE DÖNECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, 10'uncu Büyükelçiler Konferansı'na katılan büyükelçiler için verdiği yemekte konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerin eski günlerine döneceğini söyledi. Çavuşoğlu "İnanıyoruz ki biz de bu ailenin bir parçasıyız. Bu akımlar birgün tekrar tersine dönecek. Arzumuz geçmişte olduğu gibi vahim olaylar yaşanmadan bunu tersine çevirebilmektir. AB'den de bu konuda olumlu sinyaller görüyoruz" dedi.