Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'de korku dolu anlar yaşandı. Çin'in XiamenAir Havayollarına ait MF8667 sefer sayılı Boeing 737-800 model uçak Filipinler’de yerel saatle 02.15’te iniş yaparken piste oturdu. Kazayla ilgili ilk alınan bilgilere uçağın bütünlüğünde ciddi bir bozulma meydana gelmedi. Ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Kazanın yaşandığı Manila şehrinde son günlerde sağanak yağış ve fırtınalardan dolayı su baskınları meydana geliyor. Muson mevsimi olduğundan dolayı yağmurların uzun bir süre devam etmesi beklenirken, son fırtınada sel yüzünden ülkede 60 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kalmıştı.