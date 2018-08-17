Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK’nın oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Konseyi’nden (SDG) bir heyet, Suriye’nin başşehri Şam’da rejim heyetiyle önceki gün “idari özerklik” gündemiyle bir araya geldi. Yerel kaynaklar, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından gerçekleşen ikinci görüşmenin olumlu geçmediğini bildirdi. Kaynaklara göre, terör örgütü, toplantıda “Demokratik Suriye Konseyi”nin Suriye’nin kuzeyinde işgal altındaki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti. Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergiledi. Anlaşmazlık üzerine, taraflar üçüncü defa bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.

YPG/PKK’nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, işgalindeki bölgelerin Suriye’nin bir parçası olarak kalmasını ancak “küçültülmüş” diye tabir ettikleri bir “hükûmet” tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenildi. Söz konusu “hükûmet”, ekonomi, içişleri, tarım, maliye, kültür, eğitim, sağlık ve aile bakanlıklarından oluşacak. Özerk bölge, dışişlerini ise Şam’daki hükûmete teslim edecek. YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek örgütün işgal ettiği alanlardaki askerî ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye’ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü. İç savaş boyunca askerî ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esad rejimi iş birliği, Türkiye’nin ABD ile haziranda vardığı Menbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı. İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekmişti.