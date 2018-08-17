Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konusunda yeni bir tweet paylaşarak Türkiye’yi yine tehdit etti. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin uzun yıllardır ABD’den faydalandığını belirterek; "Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem bir insan olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.