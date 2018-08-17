Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması bazı Arap ülkerin medyasında skandal yorumlara neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

YAKINLAŞMAYI HAZMEDEMEDİLER

Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması Arap medyasında çirkin yorumlara neden oldu. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ABD'ye destek verirken, Katar-Türkiye yakınlaşmasından rahatsızlık duydu.

SKANDAL İFADELER

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan Al İttihad gazetesi, "Katar Emiri Tamim halkının 15 milyar dolarlık parasıyla Türkiye'yi tatmin etmeye çalışıyor" başlığını kullandı.

Gazete, Katar'ın Ankara'nın zayıflayan ekonomisi karşısında sessiz kalması nedeniyle, Türkiye'de Katar'ın "nankörlüğü" hakkında kampanya başlatıldığını, bunun üzerine Katar'ın Türkiye'yi kurtarmak için "aceleyle" harekete geçtiğini yazdı.

SUUDİ GAZETESİ: BOYUN EĞDİLER

Suudi Arabistan gazetesi Al-Eqtisadiya, "Doha Ankara'nın eleştirilerine boyun eğmek zorunda kaldı" başlıklı makalesinde "4 ülkenin boykotu sonucu büyük ekonomik zarara uğrayarak felaket bir kriz yaşayan Katar, Türk medyasındaki eleştirilere boyun eğdi ve Türkiye'ye yatırım yardımında bulunmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

MISIR GAZETESİ: UTANMAZCA YARDIM

Mısır'ın liberal gazetelerinden Al-Wafad'a yazan Magdy Sarhan da Katar'ı "ABD ile yaşadığı krizde Erdoğan rejimine utanmadan yapılan bu yardımı yaptı" ifadesini kullandı ve Türk lirasının çöküşünü engellemek için ülkeye döviz pompalandığını belirtti.

Sarhan, Katar Emiri Es-Sani'nin tek arzusunun Türkiye tarafından korunmak olduğunu da yazdı.