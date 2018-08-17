Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 324'e yükseldi.

Kerala eyaletinde, aşırı yağışlar nedeniyle barajlar ve nehirler taştı, ana yollar ve köprüler çöktü, evler selde sürüklendi.

Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı'ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu.

Hindistan'ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 150 binden fazla kişinin bin 200 noktada kurulan kamplara yerleştirildiği bildirildi.