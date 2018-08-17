İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Meclis Kapısı girişinde, bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, edinilen bilgilere göre İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları engelledi. İsrail askerlerinin ayrıca Kudüs’teki Şam Kapısı’nı da kapatarak bölgedeki vatandaşlara saldırdığı aktarıldı.
İsrail askerleri Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapattı
17.08.2018 - 19:55 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın önünde bir Filistinliyi İsrail polisini bıçaklamaya çalıştığı iddiası ile öldürdü.
Etiketler : israil,mescid-i aksa,filistin,
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