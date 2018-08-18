Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler Ulaştırma Bakanı Art Tugade kazayla ilgili yaptığı açıklamada, Xiamen Havayollarına ait uçağın yer aldığı kazanın üzücü bir tecrübe olduğunu, bundan üzüntü duyduğunu, duruma en iyi şekilde müdahale ettiklerini söyledi. Bu olayla ilgili ajanslara ve uçakların süreç ve prosedürlerine daha dikkatli bakıp durumun iyileştirilmesine çalışacaklarını söyledi. Yetkililer, kule ile irtibatını kaybeden uçağın, yağmur sularının doldurduğu pistten kayarak bir motorunu kaybettiği ve tekerleklerinin kopması sebebiyle gövdesi üzerine acil iniş yaptığını, yolcuların zarar görmediğini söyledi.

Uçaktaki Filipin asıllı bir Amerikalı olan Ruben Lopez Espinas, uçağın düştüğünü düşünerek, “Allah'ım kendimi sana teslim ediyorum. Eğer vaktim geldiyse ben seninim” dediğini söyledi. Çinli bir yolcu olan Wang Xun Qun gerilimli anlarda, uçak yere çakılmadan saniyeler öncesinde küçük kızına sarıldığını, olayın çok korkunç olduğunu söyledi. Arkadaşları ile birlikte uçakta olan Chen Lei, uçak birinci inme teşebbüsünde başarılı olmayınca ikinci seferinde yere çakıldıktan birkaç saniye sonra 90 derecelik bir açıyla dikildiğini söyledi. Chen Lei, "Avuç içlerim terlemeye başladı”dedi.

Pencereden uçağın inişini seyreden Chen Lei, “Uçak yere değdiği anda beş saniye kadar kaydı. Sonra uçağın kanadı ve kanadın altındaki motor yere vurdu. Bagajlar ve uçağın içindeki birçok şey yere düşmeye başladı. Ağır bir duman kokusu duydum. Sonra uçak birden durdu” dedi.

Havaalanının Genel Müdürü Ed Monreal ve diğer yetkililer düşen uçakta sarsılan ve yağmurdan sırılsıklam olan yolcuların ve mürettebatın hava limanının terminaline alındığını, battaniyeler ve yiyecek verildikten sora bir otele götürüldüğünü söyledi. Monreal, "Allah'a şükür, bütün yolcular ve mürettebat herhangi bir yaralanma olmadan güvenli bir şekilde tahliye edildi" dedi.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Jim Sydiognco ise gece yarısında uçağın yere inmeden önce görüş zorluğu sebebiyle birinci teşebbüsünde inmeyi başaramadığı, daha sonra kule ile bağlantısını kaybettiğini, son defa inişe geçmeden önce havada dönüş yapan uçağın piste gövdesi üstüne indiğini söyledi. Sydiongco, dedektiflerin uçağın uçuş kayıtlarını aldığını, uçak kaldırılmadan önce kokpit ses kayıtlarının incelenerek kazanın sebebinin tespit edileceğini söyledi. Xiamen Havayollarının temsilcisi Lin Hua Gun, uçuşun yeniden başlaması için Manila’ya başka bir uçak göndereceklerini söyledi. Çin Sivil Havacılık İdaresi de soruşturmaya destek için bir ekip göndereceğini aktardı. Manila Havalimanının kapatılması sebebiyle yaklaşık 80 uluslararası uçuş iptal edildi veya rota değiştirdi.