Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Annan için taziye mesajları gelmeye devam ediyor. BMMYK İyi Niyet Elçisi Jolie, mesajında, "Gerçek bir küresel devlet adamı ve dürüstlük abidesi olan Kofi Annan'ın ölümü beni derinden üzdü. Onu insani yönü, zarafeti ve vakur tavrıyla hatırlayacağım. Düşüncelerim eşi ve ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ÇOK BÜYÜK BİR ADAMI KAYBETTİ'

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de yaptığı yazılı açıklamada, Annan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Dünya çok büyük bir adamı kaybetti. Ben de iyi bir arkadaşımı, akıl hocamı, rol modelimi ve değerli bir danışmanımı kaybettim." değerlendirmesinde bulundu.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller ise yayımladığı taziye mesajında, "Kofi Annan olağanüstü bir siyasi liderdi, ancak onun ana mirası onun insanlığıdır." görüşüne yer verdi.

Kofi Annan Vakfından bu sabah yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Annan'ın henüz teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirilmişti.