Türk Hava Kuvvetlerinin önceki gün Kuzey Irak’a düzenlediği operasyonla terör örgütüne ağır darbe vurulmuştu. Öldürülen teröristlerin arasında kırmızı listede bulunan PKK’nın kilit isimlerinden “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden de vardı. ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, terör örgütlerini finanse eden Washington yönetimine paralel olarak örgüt yöneticilerini överken, Sincar’da öldürülen İsmail Özden için ‘kahramandı’ ifadesini kullandı. New York Times haberde, “Türkiye, Irak’a düzenlediği hava saldırısında PKK’lı lideri öldürdü. Ancak bu Kürt militan; DEAŞ tarafından tehdit edilen Kuzey Irak’taki Yezidiler için bir kahramandı, çünkü onlara yardım etmişti” ifadelerini kullandı. TSK ve Millî İstihbarat Teşkilatı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla öldürülen İsmail Özden, 2018 yılında terör örgütü tarafından sözde KCK Sincar sorumluluğuna getirilmişti.



KALIN’DAN TOKAT GİBİ CEVAP

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetede yer alan bir habere tepki göstererek “Bu gazetecilik değil. Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim” değerlendirmesinde bulundu. Sözcü Kalın, “Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic’i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?” değerlendirmesinde bulundu.