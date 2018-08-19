Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, gündemdeki konulara ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgede Türkiye, Afganistan, Azerbaycan ve Pakistan ile komşuluk ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Hatemi, söz konusu ilişkilerin kardeşlik ve samimiyet esasına dayalı olduğunu ifade etti.

İran'ın komşu ülkelere karşı samimi duygular taşıdığını, son süreçte birçok komşu ülkeyi ziyaret ettiğini ve edindiği izlenime göre çok iyi sonuçlar elde edildiğini dile getiren Hatemi, bu konuda diplomasiye ve dış siyasete destek verdiklerini dile getirdi.

Hatemi, Genelkurmay başkanının da birçok komşu ülkeyi ziyaret ederek müspet ve faydalı görüşmeler yaptığını kaydetti.