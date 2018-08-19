İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi,  gündemdeki  konulara ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgede Türkiye, Afganistan, Azerbaycan ve Pakistan ile  komşuluk ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Hatemi, söz konusu ilişkilerin  kardeşlik ve samimiyet esasına dayalı olduğunu ifade etti.

İran'ın komşu ülkelere karşı samimi duygular taşıdığını, son süreçte  birçok komşu ülkeyi ziyaret ettiğini ve edindiği izlenime göre çok iyi sonuçlar  elde edildiğini dile getiren Hatemi, bu konuda  diplomasiye ve dış siyasete  destek verdiklerini dile getirdi.

Hatemi, Genelkurmay başkanının da birçok komşu ülkeyi ziyaret ederek  müspet ve faydalı görüşmeler yaptığını kaydetti.