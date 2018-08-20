Kunduz Valilik Sözcüsü Esmatullah Muradi, otobüslerin Takhar Bölgesi'nden Başkent Kabile'ye doğru giderken geçtikleri Kunduz’da rehin alındıklarını açıkladı. Muradi açıklamasında, "Otobüsler Taliban tarafından durduruldu, yolcular otobüslerden indirilip gizli bir bölgeye götürüldüler" dedi. Afgan medyası yaklaşık 170 kişinin rehin alındığını iddia etti. Kunduz Eyalet Konsülü Başkanı Muhammed Yusuf Eyubi, militanların aslında hükumet veya güvenlik yetkilisi aradıklarına inandığını söyledi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pazartesi gününden itibaren Taliban'a ateşkes çağrısında bulunmuştu ancak Taliban'dan yanıt gelmedi.
Hükûmet 'ateşkes' dedi, onlar 170 kişiyi birden...
20.08.2018 - 11:17 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taliban, Afgan Hükumetinin "bayram ateşkesi" çağrısının ardından Kunduz şehrinde 3 otobüsü durdurarak yolcuları rehin aldı.
Etiketler : taliban,afganistan,ateşkes,
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