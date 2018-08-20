Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kunduz Valilik Sözcüsü Esmatullah Muradi, otobüslerin Takhar Bölgesi'nden Başkent Kabile'ye doğru giderken geçtikleri Kunduz’da rehin alındıklarını açıkladı. Muradi açıklamasında, "Otobüsler Taliban tarafından durduruldu, yolcular otobüslerden indirilip gizli bir bölgeye götürüldüler" dedi. Afgan medyası yaklaşık 170 kişinin rehin alındığını iddia etti. Kunduz Eyalet Konsülü Başkanı Muhammed Yusuf Eyubi, militanların aslında hükumet veya güvenlik yetkilisi aradıklarına inandığını söyledi. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pazartesi gününden itibaren Taliban'a ateşkes çağrısında bulunmuştu ancak Taliban'dan yanıt gelmedi.