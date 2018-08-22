Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da Danıştay Genel Kurulu, FETÖ'cü Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik son kararını açıkladı. Kararda, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

DARBECİLERE İLTİCA HAKKI TANINDI

Danıştay Genel Kurulu, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı. Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi. Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek.

Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.