Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Göçmenlik Mahkemesi, PKK üyesi İbrahim Parlak’ın Türkiye’ye iadesini yeniden erteleme kararı aldı. Mahkeme kararını mültecilerin işkence veya ölüm tehdidi altında kendi ülkelerine geri gönderilmelerini engelleyen, “Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme”ye dayandırdı.

Buna karşılık ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise mahkemenin Parlak’ın Türkiye’ye iadesinin ertelenmesi kararına itiraz etti.

Parlak’ın Türkiye’ye hemen iade edilmesi gerektiğini savunan bakanlık yetkililerinin, geçen hafta Göçmenlik Mahkemesi Hakimi Katheryn De Angelis’in aldığı erteleme kararını temyiz etmek için bir üst mahkemeye başvuruda bulunduğu bildirildi.

ABD hükümetinin itirazında, “hakimin elindeki delilleri iyice tartmadan karar verdiği” görüşünün vurgulandığı belirtildi.

2017 yılında Türkiye’ye iade edilmesi gereken Parlak, geçen yıl yeniden mahkemeye başvurup, gönderilirse işkence göreceği, öldürülebileceğini iddia etmişti.

14 YIL ÖNCE İADESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre Parlak için ilk olarak 14 yıl önce Detroit Göçmenlik Mahkemesi Türkiye’ye iade edilmesine karar vermişti. Son olaraksa Parlak’ın ABD’den Türkiye’ye iadesi 17 Mart 2017 tarihine kadar ertelenmişti. Parlak’ın, Türkiye’ye iadesi için sürenin dolmasına rağmen gerçekleşmemesinin nedeninin mahkemeye yaptığı yeni bir başvuru olduğu ortaya çıktı.

1988 yılında iki askerimizin şehit olduğu çatışma sonrasında yakalanan Parlak, Türkiye’de terör suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra ABD’ye yerleşip, Michigan eyaletinde restoran işletmeciliğine başlamıştı.

Türkiye, Parlak’ın cezasının tam olmadığını tespit ettikten sonra iadesi için Amerikan Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuştu.

TÜRKİYE’YE İADESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KAMPANYALAR DÜZENLENDİ

Parlak’ın Türkiye’ye iade edilmemesi için ABD'li bazı senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri devreye girmişti. Kongre’ye yapılan başvuruda Parlak’ın Türkiye’ye iade işleminin dondurulması istendi. Parlak’ın ABD’de kalabilmek için 1999’da yaptığı ‘Yeşil Kart’ başvurusu, yetkililerden terör bağlantılı geçmişini sakladığının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

Parlak daha sonra yalan beyan vermekten sınır dışı talebiyle tutuklanarak cezaevine kondu. Michigan’da 10 ay hapis yatan Parlak, daha sonra 50 bin dolar karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Parlak’ın yaşadığı Michigan eyaletinde Türkiye’ye iade edilmesine engel olmak için Amerikan medyasında da yoğun bir kampanya başlatılmıştı.

ABD VATANDAŞI OLMASI İÇİN TASARI SUNULDU

Eski Demokrat Senatör Carl Levin ile Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Fred Upton tarafından sunulan tasarıda, PKK'lı İbrahim Parlak için, "O örnek bir göçmen, iyi bir yurttaş olmuştur" denilmişti.

Parlak'ın, Türkiye'ye iadesini önlemek amacıyla, ABD Kongresi'ne Amerikan vatandaşı olması için Levin ve Upton tarafından birkaç kez tasarı sunulsa da bunlar kabul edilmedi.

KARAYILAN KAÇTI PARLAK YAKALANDI

Parlak, PKK adına 1980-1988 yıllarında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde propaganda çalışmaları yaptı. Daha sonra PKK'nın çeşitli kamplarında eğitim gördü.

Parlak, Türkiye’de yakalanmadan önce Suriye'de bir örgüt evinde terörist başı Öcalan’la buluştu. Ardından, aralarında PKK’nın lider kadrosundan olan Murat Karayılan’ın da bulunduğu bir grup PKK’lı ile bazı eylemler yapmak için Suriye sınırından Türkiye'ye sızmak istedi.

Sınırda askerimizin teröristleri fark etmesinin ardından çatışma çıktı ve iki askerimiz şehit oldu. Çatışmadan sonra, Murat Karayılan kaçtı, yakalanan İbrahim Parlak, 18 ay hapis yattıktan sonra ABD'ye kaçtı ve siyasi iltica talebinde bulundu.

Parlak’ın ABD’ye yerleşmesinden sonra Malatya ‘Devlet Güvenlik Mahkemesi’ (DGM), Parlak'ı 6 yıl hapse mahkum etmiş, cezasını tamamlaması için gıyabında tutukluma emri çıkartarak, ABD makamlarından Parlak'ın Türkiye'ye iadesini talep etmişti.