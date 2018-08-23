Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini, Twitter'da kötü bir dille "Herkes çenesini kapasın. NASA'da staja kabul edildim" diye müjdeledi.

Mesaj, Twitter'da çok ilgi görünce NASA'dan da sorumlu Ulusal Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H'ye "Kullandığınız dile dikkat edin" diye cevap yazdı.

Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam'a küfürlü bir şekilde "Ben NASA'da çalışıyorum" diye cevap verdi.

Homer Hickam, Naomi H'ye "Ben de NASA'dan sorumlu Ulusal Uzay Konseyi'nde çalışıyorum" cevabını verince mesaj silindi.

Naomi H, Twitter hesabını gizli konuma aldı ve "Bir süreliğine Twitter'a ara veriyorum" dedi.

'Özür diledi'

NASA'daki stajı iptal edilen Naomi H'nin daha sonra Hickam'ı arayarak özür dilediği belirtiliyor.

Hickam, özrünü kabul ettiği Naomi H'nin stajını kaybetmesinde rolü olmadığını belirterek "Mesajı NASA etiketi olduğu için gördüm. Benim kimseyi işe alma ya da kovma yetkim yok. Daha sonra CV'sine baktım. Eminim uzay ve havacılık sektöründe iyi bir iş bulacaktır. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Bu olay siciline geçmeyecek. Bana NASA'ya yeniden başvuru yapacağını söyledi" diye konuştu.