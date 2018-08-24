Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, başkent Ankara’ya komşu olan Kulu ilçesi, İsveç’e verdiği göçle tanınıyor. İlk göç, 1965 yılında başlarken, evlilik yoluyla oturma izni alanlar, hayatlarını bu ülkede sürdürmeye başladı. Zamanla İsveç’e yerleşenlerin sayısı 50 bin oldu. Kulu, göç edenlerin tatil için dönmesiyle özellikle yaz aylarında ‘küçük İsveç’e dönüşüyor. Emekli olanlar da yılın 6 ayını Kulu’da diğer 6 ayını İsveç’te geçiriyor. Göç eden gurbetçilerin çoğu, Stockholm ve Göteborg’da yaşıyor. Çifte vatandaşlık hakkı elde eden Kululular, İsveç’teki genel ve mahallî seçimlerde oy kullanabiliyor. İsveç’te yaşayan çok sayıda Kululu olunca işlemlerini kolaylaştırma amacıyla ilçeye İsveç Fahri Konsolosluğu kuruldu. Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İsveç’in kendileri için ‘yürek sızısı’ olduğunu belirterek ‘’Keşke hiç gidilmeseydi. Kendi devletimizin imkânlarıyla oradaki insanlar iş bulup burada kalsalardı. Beyin göçü, enerji göçü, iş gücü göçü, bunlar küçümsenecek şeyler değil; ama böyle bir kader tecelli etti’’ diye konuştu. Göçün 1965 ile 1976 yılları arasında hızlı olduğunu kaydeden Yıldız ‘’İsveç bize ekonomik manada çok katkı sağladı. Bunu da hiçbir zaman yadsıyamayız. Üçüncü ve dördüncü jenerasyon buraya dönmeyi hiç düşünmüyor. İsveç’e göçtük; ama gurbeti sıla edindik. Buradan göçler artık azaldı. Türkiye’nin ekonomisi güçlendi. Avrupa’nın ekonomik sıkıntıları başladı. Okuyanlar imkânı olanlar artık gitmeyi düşünmüyor; ama işsiz olanlar yine gitmeyi düşünüyorlar” dedi. İlçede İsveç eski Başbakanı Olof Palme’nin adını taşıyan park ve bulvar ile İsveç lokantası bulunuyor.



Yeni nesil daha eğitimli

Kulu’dan göç edenlerin çoğu hizmet sektöründe görev yapıyor. Yeni nesil ise artık eğitime önem vermeye başladı. Önceleri arada büyük fark olsa da zamanla Türkiye ile hayat seviyesi aynı düzeye geldi. Kululuların büyük bölümü, ömürlerinin sonuna kadar orada kalmayı planlıyor. Az sayıda kişi, özellikle emekli olduktan sonra memleketine dönüş yapıyor. 1985 yılında, işsizlik sebebiyle evlilik yöntemiyle göç eden 5 çocuk babası Salih Ordulu “Türkiye’nin yükselişi ile Avrupa’daki ırkçı partilerin yükselişi devam ederse insanlarımız hiç düşünmeden geri dönmeyi tercih edecektir” dedi.

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