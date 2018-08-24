Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Financial Times (FT), ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ekonomik savaş sebebiyle Türkiye - ABD ilişkilerinin bozulmasını ele aldı. Trump’ın Türkiye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş ‘ipler koptu’ olarak vurgulayan FT, Türkiye’nin Avrupa ile olan ilişkileri düzeltmek için harekete geçtiğini yazdı. Avrupalı yetkililerin Türkiye ile ilişkilerde ‘uzun zamandır beklenen’ gerginliğin azaldığına dikkat çektiğinin ifade edildiği haberde “Türk hükûmetinin casusluk şüphesi ile gözaltında tuttuğu iki Yunan askeri ile Uluslararası Af Örgütü’nün bir yerel şube başkanını serbest bırakma kararı da bunu ispat eder niteliktedir” ifadeleri kullandı. Söz konusu haberde, Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı telefon görüşmelerinin de ilişkilerdeki yumuşamaya yardım ettiğini belirtti. Gazete, aynı zamanda, AB’nin de Ankara ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik gerekçelere sahip olduğunu, çünkü Türkiye’nin ekonomik durumundaki bozulmanın bazı Avrupa ülkelerini olumsuz etkileyebileceğini de kaydetti.