Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı. Yangının çıkmasının üzerine merkez binaya itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yoğun çabanın üzerine yangın söndürüldü. Çıkan yangının çıkış sebebi bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bankanın merkez binasında çıkan yangında büyük çaplı hasarın meydana gelmediği öğrenildi.
Rusya Merkez Bankası'nda yangın alarmı!
24.08.2018 - 23:56 | Son Güncelleme: 24.08.2018 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Rusya Merkez Bankası’nda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,
577604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/577604.aspx
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