Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de Başkan Donald Trump’ın azil süreci gündemdeki yerini korurken, ABD basınında ihtimaller üzerine yapılan haberler ve yorumlar da artıyor. ABD liderinin “Benimle ilgili görevden azil süreci başlarsa piyasalar çöker” sözleriyle kendi ülkesini tehdit etmesinin ardından piyasa çok büyük bir tepki vermedi. Uzmanlar, azil süreciyle ilgili iddiaları tartışırken ABD ekonomisinin güçlü bir döneminde olduğuna da dikkati çekiyor. Amerikan medyası ayrıca, eski başkanlardan Bill Clinton hakkındaki süreç sırasında endekslerin yükseldiğini de hatırlatıyor.

ABD televizyon kanalı CNN’de piyasalar baş yazarı olan Matt Egan, Trump’ın azledilmesi durumunda hisse senetleri piyasalarının diplere inebileceğini, ancak piyasaların çökeceğini söylemenin çok büyük bir iddia olduğunu aktarıyor. Egan, Trump’ın koltuğundan olması durumunda yerine geçecek olan yardımcısı Mike Pence’i piyasaların sevebileceği ifade etti.

Varlık yönetim şirketi Raymond James’ten politika analisti Ed Mills, “Sonuçta Pence, Trump ile aynı politikaları yürütecektir. Sadece bu sefer gösteriş meraklısı bir karakter başta olmayacak” yorumunda bulundu. Yardeni Araştırma’nın yatırım danışmanlığı başkanı olan Ed Yardeni ise, “Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum” derken Tigress Financial Intelligence’dan şef piyasa stratejisti Ivan Feinseth, “Piyasaların çok da umurunda değil gibi gözüküyor. Piyasalar, Trump’ın sonu gelmeyen çatışmaları ve çılgın yorumlarını görmezden geliyor” ifadelerini kullandı.

Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü’nden kıdemli direktör Sonja Gibbs ise, Trump’ın azledilmesi durumunda yerine gelecek olan Pence’in piyasalara daha yüksek derecede istikrar getirebileceğini söylüyor. Gibbs, bunun da gelişmekte olan piyasalar için daha elverişli bir ortam oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Azledilirse tarihe geçecek

Eski avukatı Michael Cohen’in yaptığı itiraflar ABD Başkanı Donald Trump’ın “yargılanması” ve “muhtemel azil süreci”ne ilişkin tartışmaları başlatırken, söz konusu sürecin uzun bir yol olabileceği belirtiliyor. ABD Anayasası, 1787’deki Philadelphia Anlaşması ile başkanın yargılanması ve suçlu bulunursa görevden alınmasına izin verse de bugüne kadar ülke tarihinde hiçbir devlet başkanı bu şekilde görevinden alınmadı. Anayasaya göre “vatana ihanet, rüşvet ve diğer büyük suç ile kusurlu davranışları sergileyen” başkan ya da federal hükûmetin sivil memurları yargılanabiliyor. Bu süreç için ilk adımda Temsilciler Meclisi Adalet Komitesine başvuru yapılıyor, başvuru komitede kabul edilirse Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunuluyor. Dava taslağının, Temsilciler Meclisi üyelerinin çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Burada salt çoğunluğun kabul oyu vermesi durumunda taslak Senato’ya gidiyor ve söz konusu kişinin yargı süreci başlıyor. Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından denetlenen bu süreçte, Temsilciler Meclisindeki bir grup milletvekili savcılık görevini, Senato ise jüri görevini görüyor. Yargılanan Başkan ya da federal memurun ise bir savunma avukatı bulunuyor. Yargılama sürecinin sonucunda Senato’da bir oylama yapılıyor. Bu oylamada senatörlerin üçte ikisinin (en az 67) yargılanan ABD başkanını suçlu bulması durumunda başkan görevinden azlediliyor ve yerine başkan yardımcısı görevi devralıyor.

Halk ayaklanır

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Trump’ın azledilmesi hâlinde yaşanacaklardan söz ederek gözdağı verdi. Sky News’e konuşan Giuliani, Trump’ın koltuğundan indirilmesinin yalnızca siyasi sebeplerden dolayı yapılabileceğini savunarak “Azledilmenin tamamen korkunç olacağını düşünüyorum. Bunun için bir sebep yok. Başkan Ruslarla gizli anlaşma yapmadı. Yargıyı engellemedi. Eski kişisel avukatı Michael Cohen’in söylediği her şeyin aksi ıspatlandı. Onu sadece siyasi sebeplerle azledebilirsiniz ve buna karşı Amerikan halkı ayaklanır” diye konuştu. Giulani ayrıca, Trump’ın tertemiz olduğunu ve Cohen’in ise büyük bir yalancı olduğunu iddia etti.

Trump: Sosyal medya milyonları susturuyor

ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken bir çıkış daha geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Trump, sosyal medya devlerinin milyonlarca insanı susturduğunu söyledi. Trump, “İnsanlar neyin gerçek neyin gerçek olmadığına sansür olmaksızın kendileri karar vermeli” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, geçtiğimiz günlerde İran ve Rusya bağlantılı sahte ve maniple edici hesapları sildiğini açıklamıştı. Facebook ve Twitter, İran ve Rusya ile bağlantılı birçok kısmını sahte olmaları ve maniple edici davranışlarda bulunmaları sebebiyle askıya aldığını, birçoğunu ise sildiğini bildirmişti. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg 650’den fazla hesap ve grubun insanları yanılttıklarının tespit edildiğini bildirirken, Twitter askıya alınan 284 hesabın İran’la diren bağlantısının olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.