Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Rusya, iç savaşın devam ettiği Suriye’de çatışmaları sona erdirmek için yoğun çaba harcarken Moskova’dan ilginç bir açıklama geldi. Suriye’de barışın tesis edilme çalışmalarında aktif bir rol üstlenemeyen ABD’nin yeni bir provokasyona hazırlandığı iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’yı Suriye hükûmet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye’yi yeniden vurma hazırlığı yapmakla suçladı. Bakanlık Sözcüsü Igor Konaşenkov, muhtemel bir operasyonun gündemde olduğu İdlib’deki militanların da sivillere ‘kimyasal silahla saldırıp’ hükûmeti suçlama hazırlığında olduğunu söyledi. Konaşenkov “İdlib’deki Cisr eş-Şuğur’da ‘kimyasal saldırı’ düzenlemek için Tahrir eş-Şam (eski adıyla En-Nusra) militanları klorin dolu 8 tankeri, Cisr eş-Şuğur’un yalnızca birkaç kilometre uzağındaki bir köye konuşlandırdı” dedi.



İNGİLİZLER EĞİTTİ

Özel bir İngiliz askerî şirketi olan Olive’in rehberliğinde, zehirli maddeleri kullanabilmek için eğitilen bir grup militanın da İdlib’e vardığını açıklayan Konaşenkov “Militanlar, Beyaz Miğferler’in kıyafetlerini giyip kimyasal saldırı kurbanlarını kurtarma mizanseni yapmakla görevlendirildi” dedi. Konaşenkov “ABD ordusu 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi’ne, B-1B savaş uçağını da Katar’daki askerî üsse konuşlandırdı. İngiliz özel kuvvetlerinin aktif rol aldığı bu provokasyon, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye hükûmeti ve ekonomi tesislerine füze saldırısı düzenlemesi için diğer bir bahane olarak kullanılacak” dedi. Yakın zamanda ABD, İngiltere ve Fransa’da üst düzey isimlerin, Suriye hükûmetinin kimyasal saldırı düzenlemesi hâlinde cevap vereceklerini hatırlatan Konaşenkov, bütün bunların da saldırı hazırlığının bir parçası olduğunu ifade etti.



ÇOK BELLİ EDİYORLAR

Bu arada Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev de yaptığı açıklamada, Suriye’deki yeni bir provokasyon olduğunu belirterek “Amerikalıların dünyadaki eylemleri o kadar tipik ki, sıradan birinin bile niyet, senaryo ve gerçek hedefin ne olduğunu hemen anlaması lazım” dedi.