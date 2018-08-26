Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Farzını yerine getiren 2 milyon 600 bin Müslüman hacı oldu. En çok meşakkati ise, ilerlemiş yaşına rağmen haccın farz ve vaciplerini büyük bir coşku ile yerine getiren ihtiyarlar ve engelliler çekti. Binlerce kilometre uzaklardan kutsal topraklara varanların içerisinde elinde değneği ile Kâbe’yi tavaf eden âmâ müminler, herkesin ilgi odağı oldu. Gözleri görmese de gönülleri Beytullah âşkı ile tutuşan hacılar, vakar ve titizlikle değnek yardımıyla Kâbe-i muazzamayı diğer hacılardan farksız şekilde tavaf etti.