ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Jacksonville polisi bölgenin güvenli olmadığını belirterek vatandaşlara AVM yakınlarından uzak durması yönünde çağrıda bulundu.
ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
26.08.2018 - 22:00 | Son Güncelleme: 26.08.2018 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Florida eyaletindeki Jacksonville şehrinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Jacksonville polisi bölgenin güvenli olmadığını belirterek vatandaşlara AVM yakınlarından uzak durması yönünde çağrıda bulundu.
Etiketler : abd,silahlı saldırı,
577809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/577809.aspx
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