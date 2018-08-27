Seibert yaptığı yazılı açıklamada,  Merkel ve Trump’ın telefonda  görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve  ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle,  özellikle  de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini  kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin  artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu  aktardı.
 