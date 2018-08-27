Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seibert yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump’ın telefonda görüştüğünü kaydederek, görüşmenin merkezinde, güncel uluslararası sınamaların ve ticari konuların yer aldığını bildirdi.

"Şansöyle Merkel ve Başkan Trump, Suriye’deki gelişmelerle, özellikle de İdlib bölgesindeki insani durumla ilgili endişeleri paylaşıyorlar." ifadesini kullanan Seibert, Rusya’ya, Suriye rejimi üzerinde etkili olma ve gerilimin artmasını engelleme çağrısında bulunulduğunu belirtti.

Seibert, Ukrayna'nın ve Batı Balkanların da görüşmenin konusu olduğunu aktardı.

