Yerel kaynaklara göre, Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinde İsrail askerlerin Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi. Yaralananların kentteki Ravidya hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Hamad Alnajjar
İsrail askerleri 1'i ağır 7 Filistinliyi yaraladı
28.08.2018 - 03:59 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek 1'i ağır 7 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : israil askerleri,filistin,
577983 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/577983.aspx
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