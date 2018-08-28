Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklara göre, Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı aktarıldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinde İsrail askerlerin Filistinlilere açtığı ateş sonucu 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi. Yaralananların kentteki Ravidya hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Hamad Alnajjar