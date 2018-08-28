Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te görüntülenen, FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman gazetesinin tabelası söküldü. Kentin merkezinde en hâkim binalarından birinde yer alan tabela indirilirken, terör örgütünün temsilcileri bu binadaki ofisi de kapamak zorunda kaldı.
Makedonya'da FETÖ'ye darbe! Tepki gelince tabela indi
28.08.2018 - 08:20 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 08:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Makedonya’da faaliyetlerini birçok alanda devam ettiren FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye’nin kararlı mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.
Etiketler : fetö,makedonya,
578011 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/578011.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER