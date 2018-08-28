Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya Cumhuriyeti’nin başkenti Üsküp’te görüntülenen, FETÖ terör örgütünün propaganda organı Zaman gazetesinin tabelası söküldü. Kentin merkezinde en hâkim binalarından birinde yer alan tabela indirilirken, terör örgütünün temsilcileri bu binadaki ofisi de kapamak zorunda kaldı.