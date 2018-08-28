Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'tan, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Brunson'la ilgili yeni açıklama geldi.

Trump, Evangelist liderleri ağırladığı akşam yemeğinde, Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını söyledi. "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullanan Trump, salondan en büyük alkışı bu açıklamaları esnasında aldı.

Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

Toplantıda ABD'deki son gelişmelerden de bahseden Trump, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Senatör John McCain için önümüzdeki günlerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.