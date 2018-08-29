Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pasifik Ateş Çemberi'nde yeni bir deprem meydana geldi. Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Yeni Kaledonya açıklarındaki sarsıntının büyüklüğü, 7.1 Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem okyanusun 26.7 kilometre altında gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya uzaklığı 372 kilometre.

Depremden 12 dakika sonra aynı noktada 5.3'lük artçı sarsıntı meydana geldi.Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Yeni Kaledonya, Vanuatu ve Fiji kıyılarında bir metrelik tsunami dalgalarının görülebileceği uyarısını yaptı.Reuters haber ajansına konuşan Nouema sakinlerinden sivil savunma sözcüsü Olivier Ciry, "Sarsıntıyı başkentte hissettik, Layolty Adaları'nda çok daha güçlü hissedildi" dedi.

Yeni Kaledonya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının başlangıç noktası. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.Fay hattı üzerinde bir diğer ülke Endonezya'da dün 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Endonezya'nın Lombok Adası'nı 5 Ağustos'ta yıkan 7 büyüklüğündeki sarsıntı ise, 563 insanın ölümüne yol açmıştı. Endonezya'da Geçen hafta da 6.3 ve 6.9 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.