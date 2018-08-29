Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı John Ging, Güvenlik Konseyi'ne Suriye'nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin 'daha önce görülmemiş bir insani acil durum' oluşturabileceği uyarısında bulundu. Ging, İdlib'te ve Suriye'nin kuzeybatısındaki üç vilayette düzenlenen hava bombardımanlarında çok sayıda can kaybı yaşandığını, bölgenin zarar görüp yerle bir olduğunu ve yerinden edilenleri ağırlayan topluluklar ve insani yardım çalışanları üzerindeki baskının arttığını söyledi.

BM yetkilisi, "İnsani yardım kuruluşları, çalışmalarını sürdürebilmek ve durumun kötüleşme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için, sınır ötesi destek ve mali bağışçılarımızın fedakârlıkları sayesinde, kendilerine sağlanan kaynaklarla ellerinden geleni yapıyorlar" dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin aylık Suriye toplantısında konuşan Ging, BM ile ortak çalışan insani yardım kuruluşlarının Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki bölgelerde olası krize karşı insani yardım planlarının sonuna geldiklerini belirtip mevcut faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi.

Türkiye üzerinden gıda yardımı

Bu kuruluşlar, çok sayıda sivilin hayati ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Temmuz ayında 680 bin kişiye Türkiye üzerinden gıda yardımında bulunuldu.Ging, BM Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock'un Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya gelip Suriye geneline yardım dağıtımının nasıl sağlanacağı konusunda temaslarda bulunduğu bilgisini de verdi.

Ging, İdlib'de krizin tırmanmasını önlemek ve acil ihtiyaçların karşılanması için Güvenlik Konseyi'nin katılımının kritik öneme sahip olduğu kaydetti.Ging Güvenlik Konseyi'ne, hayatını kaybeden eski BM Genel Sekreteri ve BM-Arap Birliği'nin eski Suriye temsilcisi Kofi Annan'a atıfta bulunarak seslendi: "Bu (krizin) önlenmesi için Güvenlik Konseyi üyelerinin ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Kofi Annan'ın dediği gibi 'Kendi sorunlarımızla başa çıkmak için araçlarımız ve kapasitemiz var, yeter ki siyasi irade olsun."

Operasyon her an başlayabilir

İdlib operasyonu her an başlayabilir. İç savaşta Beşar Esad'ı destekleyen Rusya, Akdeniz'i savaş gemileriyle doldurdu. İranlı milisler ise, Suriye ordu birlikleriyle beraber İdlib sınırına yığıldı.Türkiye ve Batılı ülkeler, İdlib'e bir askeri harekata karşı çıkıyor. Demirören Haber Ajansı (DHA), Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssünde hareketlilik olduğunu bildiriyor.

Üsteki İngiliz savaş uçakları Typhoon'lar, üsten havalanıp Orta Doğu'ya uçuyor. Eurofighter ve Tornado jetlerine, A330 tanker uçağı da eşlik ediyor.Batılı ülkeler, bir daha kimyasal silah kullanması durumunda Beşar Esad güçlerinin yeniden vurulacağını bu hafta ilan etti.ABD ve müttefikleri, daha önce Esad yönetimini iki kez füzelerle hedef almıştı. İkinci saldırıya katılan bazı savaş uçakları, Güney Kıbrıs'taki üsten havalanmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe