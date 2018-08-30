Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Grenoble Mahkemesi, 24 Temmuz'da terör şüphesiyle tutuklanan öğretmen hakkında kararını verdi. Mahkeme, 53 yaşındaki öğretmenin bilgisayarında terör örgütü DEAŞ'ın propaganda yayınları ve çok sayıda görüntü bulunduğu ve bunun da Fransa kanunlarına göre terörü övmek suçu kapsamına girdiğine hükmetti. DEAŞ'ın propaganda yayınlarını merak ettiği için çeşitli sitelerden indirdiğini savunan Fas asıllı öğretmen, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklunun bilgisayarında çok sayıda pornografik yayının da bulunduğu bilgisini paylaşarak, 4 yıl hapis ve 6 yıl boyunca tedavi mecburiyeti de olan sosyal ve adli takip talebinde bulundu.

Le Parisien gazetesi, tutuklu avukatı Corinne Beaufour-Garaude'nin mahkemede somut delillere göre değil, niyete göre yargılama yapıldığı itirazında bulunarak, kamu güvenliğini sağlama ve ifade özgürlüğü arasında bir dengenin sağlanması gerektiği çağrısında bulunduğunu yazdı.

Fransa yasalarına göre terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve terörü övmek suçları, 5 yıl hapis ve 75 bin avroyla cezalandırılıyor. Bu suçların internet ortamında işlenmesi durumunda ise cezası artırılarak 7 yıl hapis ve 100 bin avroya çevriliyor.