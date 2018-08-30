Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da çocukları kaçırmaya çalışmakla suçlanan 2 kişi, yaklaşık 150 kişilik bir kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü.

ÇOCUKLARI ÇALMAKLA SUÇLANAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Puebla eyaleti polisi, yaşları çocukları çalmakla suçlanan 53 ve 21 olan iki kişinin Acatlan kasabasında gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü belirtti.

150 KİŞİLİK GRUP NEZARETHANEYE AKIN ETTİ

Polis, yaklaşık 150 kişilik bir kalabalığın toplanarak nezarethaneye akın ettiğini bildirdi.

ŞÜPHELİLERİ YAKARAK ÖLDÜRDÜLER

Kalabalığın, şüphelileri nezarethaneden çıkararak üstüne yanıcı madde döktüğünü aktaran polis, iki kişinin yanarak öldüğünü açıkladı.

Eyalet polisi, yerel yetkililerin, olay yerine takviye ekiplerin ve ara bulucuların sevk edilmesi için gerekli prosedürü takip etmediğini söyledi.