Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'da bir kamu çalışanının hesabına, 5 bin yerine 500 bin dolar ödendi. Kamu çalışanı parayı iade etti.

MAAŞ YERİNE 500 BİN DOLAR ÖDENDİ

Avustralya'daki bir çalışana yanlışlıkla 500 bin Avustralya doları maaş ödendiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kamu çalışanı parayı iade etti.

DAHA ÖNCE DE 743 ÇALIŞANA FAZLA MAAŞ VERİLMİŞ

Sabah'ın haberine göre, ayrıca bunun Northern Territory'nin yaptığı ilk hata olmadığı açıklandı. Daha önce de 743 çalışana fazla maaş verildiği biliniyor.

767 BİN DOLAR GERİ İADE EDİLMEDİ

Ocak ayından bu yana yaşanan yanlışlıkla fazla maaş ödeme olayları sonucu 767 bin Avustralya dolarının hala geri gönderilmediği öğrenildi.