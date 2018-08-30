Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı ve Rusya Suriye'de muhaliflerin kontrol ettiği tek vilayet İdlib'e düzenlenecek olası Esed operasyonu konusunda zıtlaşırken; Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de 25 gemi ve 30 uçakla askeri tatbikat yapacaklarını duyurdu.

Bakanlık, tatbikatta denizaltı, uçak ve mayınlara karşı alınacak önlemlerin test edileceğini ifade etti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, ABD ve Rusya arasında son dönemde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından, Rus donanmasının 16 askeri gemisi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerek Akdeniz'e inmişti.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçen, aralarında 'Admiral Grigorovich isimli güdümlü füze firkateyninin de bulunduğu toplam 16 askeri gemi, Rusya'nın, Suriye'de bulunan Tartus ve Lazkiye üslerine gitmişti.