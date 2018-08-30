ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump  yönetimi, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'de  doğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarını  iptal etmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığı, her ne kadar pasaport başvuruları prosedürlerinin  değiştirilmediğini açıklasa da Washington Post'un mülakat yaptığı kişi ve  hukukçular ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun,  Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmen  ABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. George Bush ve Barack Obama  yönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığı  doğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerin  sayısı azalmıştı.
   
Öte yandan, Donald Trump yönetiminde pasaport redlerinin önemli  miktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerin  ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'a  yaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerin  sayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz." ifadesini kullandı.