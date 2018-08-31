Son dakika... Yunanistan'ın orta kesiminde yerel saatle 10.12'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 9 kilometre altında gerçekleşti. USGS'nin yayınladığı harita, depremin dağlık bir bölgede meydana geldiğini gösteriyor. (Milliyet)
Son dakika.. Yunanistan'da korkutan deprem! | Son depremler
31.08.2018 - 11:18 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre Yunanistan'da korkutan deprem yaşandı. Ülkenin orta kesimini sallayan 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.
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