Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Yunanistan'ın orta kesiminde yerel saatle 10.12'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 9 kilometre altında gerçekleşti. USGS'nin yayınladığı harita, depremin dağlık bir bölgede meydana geldiğini gösteriyor. (Milliyet)