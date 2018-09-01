Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, “Allah’tan ve Türklerden başka dostumuz yok”, “Esad ve milisleri terörist kaynağı, Türkiye ise barış kaynağıdır”, “Gerçek terörist Esad rejimidir” yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü. İdlibli sivillerden Ahmet İslam, “Türklerin mutlaka bölgeye girmesini ve himayesi altına almasını destekliyoruz. Rejim bu bölgeye yönelik operasyon başlatırsa milyonlarca insan göç edecek. Katliam yaşanacak. Burada sadece siviller ve göç ettirilenler yaşıyor” dedi. Göstericilerden Basel Havva da “Afrin ve Cerablus’ta olduğu gibi İdlib’in de Türkiye’nin kontrolü altına girmesini talep ediyoruz” çağrısı yaptı.